Хто ще з дітей українських зірок долучився до Сил оборони, читайте у матеріалі Show 24.
Читайте також Музиканти й артисти, які стали воїнами: 15 українських зірок, які служать в Силах оборони
Ярослав Грубич
Днями син Костянтина Грубича повідомив, що зазнав важкого поранення на фронті. 28-річний Ярослав втратив праву руку і на деякий час – слух. Хлопець не поділився подробицями, але подякував близьким за підтримку.
Недавно вписав другий день народження/вижив. Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання. Але вже обіцяють, як сказали "нову сексуальну ручку". А може я погано почув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте… Додатково реанімації, уколи, наркози. Тримайтесь… і нас не здолати,
– написав він.
Костянтин Грубич з сином Ярославом / Фото з фейсбуку ведучого
Сергій Кондратюк
У травні вийшло інтерв'ю з Віталієм Козловським, де він розповів, що старший син Ігоря Кондратюка пішов добровольцем на фронт. Згодом сам продюсер підтвердив, що Сергій у війську з вересня 2023 року та служить у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Він зізнавався, що переживає на сина.
Це війна. Але з іншого боку над місцем, де зараз сидить мій син, не літають "Шахеди", а у нас над будинком літають "Шахеди" і крилаті ракети. Ми всі на цій війні можемо загинути, незалежно від того, сидимо ми на передку чи у себе вдома в Києві. Це не означає, що я за нього не переживаю. Це означає, що ми всі воюємо,
– сказав Кондратюк.
Дмитро Харчишин
Син лідера рок-гурту "Друга Ріка" також ухвалив рішення стати на захист України. У травні музикант розповідав, що Дмитро ніколи не хотів стати військовим, однак пішов воювати. Хлопець служив сапером.
Того ж місяця Харчишин поділився, що його син проходить офіцерські курси та навчає інших.
Він залишився рити, розставляти міни й збирати їх потім. Вони зробили дуже багато, зокрема знищили чимало мостів на кордоні з північними сусідами. Це небезпечна робота, бо йдеться про вибухівку,
– розповів музикант.
Валерій Харчишин з сином Дмитром / Фото з інстаграму музиканта
Іван Пелих
Син українського телеведучого Ігоря Пелиха, який у 2009 році загинув у ДТП, долучився до війська у 20-річному віці. У травні 2024 року Іван повідомив, що отримав відзнаку від Рустема Умєрова.
Іван Пелих отримав відзнаку від Рустема Умєрова / Фото з інстаграму
Навесні 2025 року Іван Пелих розповідав про свою посаду:
Зараз я командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Коротше, командир ВУБАК. Був командиром взводу, але зараз трошки понизився на відділення. Тому що командир взводу – це матеріально відповідальна посада,
– пояснив захисник.
Він зазначав, що хотів брати активнішу участь у бойових діях, а не займатися організаційними питаннями.
Раніше ми повідомляли, що лідер гурту "Пиріг і Батіг" Мар'ян Пирожок мобілізувався.