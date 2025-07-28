Мар'ян Пирожок, більш відомий під псевдонімом Мар'ян Пиріг, повідомив новину на своїй сторінці на фейсбуці. Про це пише Show 24.

До слова Даніель Салем розповів, як отримав пропозицію стати ведучим "Зважених та щасливих"

Соліст колективу не став розголошувати деталей служби – до якого підрозділу долучився чи де зараз перебуває. Але зізнався, що ухвалив це рішення добровільно.

От рідко буваю на теренах мережевих… Багато про що є повісти, та не стає часу. Але щоб ви не хвилювались, де я і що я, офіційно повідомляю – добровільно вступив до лав Збройних Сил України! Далі буде…

– поділився музикант.



Мар'ян Пиріг / Фото з фейсбуку музиканта

Що відомо про Мар'яна Пирога?