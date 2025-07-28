Марьян Пирожок, более известный под псевдонимом Марьян Пирог, сообщил новость на своей странице на фейсбуке. Об этом пишет Show 24.

К слову Даниэль Салем рассказал, как получил предложение стать ведущим "Зважених та щасливих"

Солист коллектива не стал разглашать деталей службы – к какому подразделению присоединился или где сейчас находится. Но признался, что принял это решение добровольно.

Вот редко бываю на территории сетевых ... Много о чем есть повести, и не становится времени. Но чтобы вы не волновались, где я и что я, официально сообщаю – добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины! Дальше будет…

– поделился музыкант.



Марьян Пирог / Фото из фейсбука музыканта

Что известно о Марьяне Пироге?