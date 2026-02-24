Лиза впервые объяснила, почему приняла решение присоединиться к ТРО и раскрыла подробности своей службы. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Славы Демина.
Елизавета еще с начала полномасштабной войны думала о службе. В 2025 году она приняла решение присоединиться к добровольческому формированию и сейчас любит то, чем занимается.
У меня нет возможности донатить в том количестве, в котором я чувствовала бы, что я что-то сделала. Это маленькие донаты, которые я могу себе позволить. Мне постоянно казалось, имею ли право я так жить и что я делаю для этого. Второй момент, я начала сильно бояться войны. Я понимала, что мне нужно пойти и разобраться в этом вопросе. Меня затянуло,
– объяснила Лиза свое решение присоединиться к огневой группе.
Елизавета служит на добровольных началах и зарплаты не получает. Она подписала контракт на 3 года, однако его можно расторгнуть досрочно.
Мы делаем все за свой счет. Мы даже самостоятельно платим за топливо для пикапа, на котором установлен пулемет, с которого мы сбиваем "Шахеды". Там нет зарплаты,
– поделилась дочь Корогодского.
Сейчас единственным стабильным источником дохода Елизаветы остается реклама в ее инстаграме. Она также отметила, что финансово ее поддерживает отец.
Для справки! Елизавета воспитывает троих детей. Когда женщина на работе, с детьми остается няня или ее родители.
Кто еще из детей украинских звезд стал на защиту Украины?
- Михаил – сын телеведущей Марички Падалко и журналиста Егор Соболев – проходит службу в одном из подразделений Сил беспилотных систем.
- Дмитрий, сын лидера группы "Друга Рика" Валерия Харчишина, также мобилизовался после начала полномасштабного вторжения. Он сначала выполнял задачи как сапер на северном направлении, а впоследствии прошел офицерскую подготовку и сейчас занимается обучением военных.
- В ряды защитников присоединился и Иван – сын телеведущего Игоря Пелыха. За службу он получил награду от министра обороны Украины.
- Также в Вооруженные силы Украины присоединился Ярослав, сын телеведущего Константина Грубича. Во время боевых действий он получил тяжелое ранение и потерял правую руку. Сейчас военный проходит реабилитацию и планирует вернуться к службе.