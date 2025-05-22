Валерій Харчишин розповів, ким у війську є Дмитро і зізнався, як ставиться до служби сина. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.
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Але кажу відверто, що якби я дізнався про те, що він за деякий час з'явиться "на нулі" і в гарячій точці, я б намагався зупинити його хоча б розмовами, якби він виявив сам бажання,
– зізнався музикант.
Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн
Зауважимо, сам Валерій Харчишин за станом здоров'я не може служити – у нього лише одна нирка, і він офіційно визнаний непридатним. Водночас він не виключає, що, якщо буде необхідність, він готовий стати до зброї. А поки – підтримує ЗСУ благодійними концертами й волонтерством.