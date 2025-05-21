Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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Так, Валерій Харчишин наголосив, що, попри всі випробування, кохання для нього залишається фундаментом у житті. Я розумію, що це (кохання – 24 Канал) основа. Чоловік має менший список базових цінностей, ніж жінка. У жінки, можливо, 10-20 пунктів, а у чоловіка може бути один-два. Чоловіку потрібна повага, довіра, кохання – все, мені більше нічого не потрібно від жінки,

– пояснив музикант.

Інтерв'ю з Валерієм Харчишином: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно Валерій Харчишин розлучився зі своєю дружиною Юлією після 13 років стосунків. Співак розповідав, що розірвали стосунки вони ще до початку повномасштабного вторгнення. Після цього музиканту приписували роман із журналісткою Яніною Соколовою, але ні чоловік, ні жінка цього не коментують. Водночас у травні 2022 року Валерій Харчишин натякав, що має стосунки. Цього року про це говорила і Яніна.