Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.
Не пропустіть Неймовірне щастя, – відома блогерка Анна Притула показалась на червоній доріжці в Каннах
Інтерв'ю з Валерієм Харчишином: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, нещодавно Валерій Харчишин розлучився зі своєю дружиною Юлією після 13 років стосунків. Співак розповідав, що розірвали стосунки вони ще до початку повномасштабного вторгнення. Після цього музиканту приписували роман із журналісткою Яніною Соколовою, але ні чоловік, ні жінка цього не коментують. Водночас у травні 2022 року Валерій Харчишин натякав, що має стосунки. Цього року про це говорила і Яніна.