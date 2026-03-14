В умовах повномасштабної війни тема добровольців стала ще важливішою. Варто тільки пригадати, як у перші дні до військкоматів вишикувались черги з чоловіків і жінок, які готові були взяти до рук зброю, щоб захищати країну від агресора. До лав добровольців долучились і зірки українського шоубізнесу. 24 Канал розповість, хто з відомих людей добровільно вступив у лави ЗСУ.
Хто з українських знаменитостей добровільно пішов на війну?
Дмитро Дікусар
Хореограф на початку повномасштабної війни ухвалив рішення щодо мобілізації. Він дуже рідко виходить на зв'язок й не розповідає деталі військової служби. Наприкінці 2025 року Дмитро з'явився на "Танцях із зірками" й став суддею благодійного випуску.
Дмитро Дікусар / Фото з соцмереж
Ярина Квасній
Виконавиця хіта "Парова машина" ще майже два роки тому подала документи у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Вона не розповідала рідним, що наважилась на такий крок.
Сьогодні дівчина служить на сході України в Першому окремому медичному батальйоні. Її посада – санітарка на передовому хірургічному відділенні.
Ярина Квасній / Фото з соцмереж
Володимир Ращук
Після початку повномасштабного вторгнення зірка серіалу "Прикордонники" добровільно пішов на війну. Військовий служить у батальйоні "Свобода" у складі бригади швидкого реагування на Нацгвардії "Рубіж".
Володимир Ращук / Фото з інстаграму актора
Мар'ян Пирожок
Соліст гурту "Пиріг і Батіг" добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Музикант не став розголошувати деталей служби – до якого підрозділу долучився чи де зараз перебуває, але зізнався, що ухвалив це рішення добровільно.
Мар'ян Пиріг / Фото з фейсбуку музиканта
Андрій Любка
Після початку повномасштабного вторгнення український письменник став волонтером. У листопаді минулого року чоловік підсумував, що придбав вже 400 автівок для Збройних Сил України.
Та наприкінці січня повідомив, що ухвалив рішення про мобілізацію. 1 лютого Любка склав присягу і на той момент ще проходив базову військову підготовку. Андрій писав, що "загалом почувається на своєму місці".
Андрій Любка / Фото з соцмереж
Андрій Задворний
Переможець 2 сезону "Холостячки" ще у лютому цього року повідомив, що мобілізувався до Нацгвардії. Він пояснив, що вирішив стати на захист України, бо відчув, що може бути ефективним.
Андрій Задворний мобілізувався до Нацгвардії / Фото з інстаграму
Андрій Лузан
Співзасновник проєкту "Леви на джипі" влітку 2024 року добровільно мобілізувався. Сьогодні він служить у 412-му окремому полку безпілотних систем Nemesis та є оператором дрона.
Андрій Лузан / Фото з інстаграму
YARMAK
До війська співак добровільно долучився 26 лютого 2022 року. Виконавець не приховував, що тоді думав, що це лише на кілька місяців. Зараз YARMAK обіймає посаду командира батальйону в 412 окремій бригаді Безпілотних Систем Nemesis.
YARMAK / Фото з інстаграму
Дякуємо усім, хто зараз захищає Україну ціною власного життя.