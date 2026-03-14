В умовах повномасштабної війни тема добровольців стала ще важливішою. Варто тільки пригадати, як у перші дні до військкоматів вишикувались черги з чоловіків і жінок, які готові були взяти до рук зброю, щоб захищати країну від агресора. До лав добровольців долучились і зірки українського шоубізнесу. 24 Канал розповість, хто з відомих людей добровільно вступив у лави ЗСУ.

Хто з українських знаменитостей добровільно пішов на війну?

Дмитро Дікусар

Хореограф на початку повномасштабної війни ухвалив рішення щодо мобілізації. Він дуже рідко виходить на зв'язок й не розповідає деталі військової служби. Наприкінці 2025 року Дмитро з'явився на "Танцях із зірками" й став суддею благодійного випуску.

Дмитро ДікусарДмитро Дікусар / Фото з соцмереж

Ярина Квасній

Виконавиця хіта "Парова машина" ще майже два роки тому подала документи у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Вона не розповідала рідним, що наважилась на такий крок.

Сьогодні дівчина служить на сході України в Першому окремому медичному батальйоні. Її посада – санітарка на передовому хірургічному відділенні.

Ярина КваснійЯрина Квасній / Фото з соцмереж

Володимир Ращук

Після початку повномасштабного вторгнення зірка серіалу "Прикордонники" добровільно пішов на війну. Військовий служить у батальйоні "Свобода" у складі бригади швидкого реагування на Нацгвардії "Рубіж".

Володимир РащукВолодимир Ращук / Фото з інстаграму актора

Мар'ян Пирожок

Соліст гурту "Пиріг і Батіг" добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Музикант не став розголошувати деталей служби – до якого підрозділу долучився чи де зараз перебуває, але зізнався, що ухвалив це рішення добровільно.

Мар'ян Пиріг Мар'ян Пиріг / Фото з фейсбуку музиканта

Андрій Любка

Після початку повномасштабного вторгнення український письменник став волонтером. У листопаді минулого року чоловік підсумував, що придбав вже 400 автівок для Збройних Сил України.

Та наприкінці січня повідомив, що ухвалив рішення про мобілізацію. 1 лютого Любка склав присягу і на той момент ще проходив базову військову підготовку. Андрій писав, що "загалом почувається на своєму місці".

Андрій ЛюбкаАндрій Любка / Фото з соцмереж

Андрій Задворний

Переможець 2 сезону "Холостячки" ще у лютому цього року повідомив, що мобілізувався до Нацгвардії. Він пояснив, що вирішив стати на захист України, бо відчув, що може бути ефективним.

Андрій Задворний мобілізувався до НацгвардіїАндрій Задворний мобілізувався до Нацгвардії / Фото з інстаграму

Андрій Лузан

Співзасновник проєкту "Леви на джипі" влітку 2024 року добровільно мобілізувався. Сьогодні він служить у 412-му окремому полку безпілотних систем Nemesis та є оператором дрона.

Андрій ЛузанАндрій Лузан / Фото з інстаграму

YARMAK

До війська співак добровільно долучився 26 лютого 2022 року. Виконавець не приховував, що тоді думав, що це лише на кілька місяців. Зараз YARMAK обіймає посаду командира батальйону в 412 окремій бригаді Безпілотних Систем Nemesis.

YARMAK YARMAK / Фото з інстаграму

Дякуємо усім, хто зараз захищає Україну ціною власного життя.