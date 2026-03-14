В умовах повномасштабної війни тема добровольців стала ще важливішою. Варто тільки пригадати, як у перші дні до військкоматів вишикувались черги з чоловіків і жінок, які готові були взяти до рук зброю, щоб захищати країну від агресора. До лав добровольців долучились і зірки українського шоубізнесу. 24 Канал розповість, хто з відомих людей добровільно вступив у лави ЗСУ.

Хто з українських знаменитостей добровільно пішов на війну?

Дмитро Дікусар

Хореограф на початку повномасштабної війни ухвалив рішення щодо мобілізації. Він дуже рідко виходить на зв'язок й не розповідає деталі військової служби. Наприкінці 2025 року Дмитро з'явився на "Танцях із зірками" й став суддею благодійного випуску.

Дмитро Дікусар / Фото з соцмереж

Ярина Квасній

Виконавиця хіта "Парова машина" ще майже два роки тому подала документи у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Вона не розповідала рідним, що наважилась на такий крок.

Сьогодні дівчина служить на сході України в Першому окремому медичному батальйоні. Її посада – санітарка на передовому хірургічному відділенні.

Ярина Квасній / Фото з соцмереж

Володимир Ращук

Після початку повномасштабного вторгнення зірка серіалу "Прикордонники" добровільно пішов на війну. Військовий служить у батальйоні "Свобода" у складі бригади швидкого реагування на Нацгвардії "Рубіж".

Володимир Ращук / Фото з інстаграму актора

Мар'ян Пирожок

Соліст гурту "Пиріг і Батіг" добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Музикант не став розголошувати деталей служби – до якого підрозділу долучився чи де зараз перебуває, але зізнався, що ухвалив це рішення добровільно.

Мар'ян Пиріг / Фото з фейсбуку музиканта

Андрій Любка

Після початку повномасштабного вторгнення український письменник став волонтером. У листопаді минулого року чоловік підсумував, що придбав вже 400 автівок для Збройних Сил України.

Та наприкінці січня повідомив, що ухвалив рішення про мобілізацію. 1 лютого Любка склав присягу і на той момент ще проходив базову військову підготовку. Андрій писав, що "загалом почувається на своєму місці".

Андрій Любка / Фото з соцмереж

Андрій Задворний

Переможець 2 сезону "Холостячки" ще у лютому цього року повідомив, що мобілізувався до Нацгвардії. Він пояснив, що вирішив стати на захист України, бо відчув, що може бути ефективним.

Андрій Задворний мобілізувався до Нацгвардії / Фото з інстаграму

Андрій Лузан

Співзасновник проєкту "Леви на джипі" влітку 2024 року добровільно мобілізувався. Сьогодні він служить у 412-му окремому полку безпілотних систем Nemesis та є оператором дрона.

Андрій Лузан / Фото з інстаграму

YARMAK

До війська співак добровільно долучився 26 лютого 2022 року. Виконавець не приховував, що тоді думав, що це лише на кілька місяців. Зараз YARMAK обіймає посаду командира батальйону в 412 окремій бригаді Безпілотних Систем Nemesis.

YARMAK / Фото з інстаграму

Дякуємо усім, хто зараз захищає Україну ціною власного життя.