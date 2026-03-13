Катерина опублікувала щемливий допис в інстаграмі. Інфлуенсерка прикріпила до нього фото коханого.

Читайте також Павло Гоц з гурту NAZVA розповів, чим займається у війську

Катерина Мотрич описала один зі своїх вечорів. Каже, що це "коротка ілюстрація" 9 місяців без чоловіка.

Сиджу під домом, плачу, відволікаюсь на Reels, знову плачу, переписуюсь з подружками про щось неважливе, плачу. Дивлюсь Юрині фото, думаю про те, що, може, все ж є речі, які я не встигла зробити чи сказати. Плачу, знову дивлюся Reels, та ніби все сказала, дітей хіба не встигли. Скрутила самокрутку, веселенько покурила, плачу, може й на краще. Почитала наше листування, посміялась, набрала подругу, обговорили нові кросівки, знову плачу. Витерла очі, бо печуть, знову дивлюся Reels, плачу, пора йти додому, спокійно йду,

– йдеться в дописі інфлуенсерки.

Співведуча шоу "Ебаут" зізналась, що в ній "зараз живуть дві Каті": одна втомилась і хоче втекти, а інша ніколи не втече, "бо це неможливо й не хочеться".

Воно іноді ніби стає легше, а потім приходжу додому, лягаю в ліжко, і все ніби в перший день. Знову судомить душу. А буває приходжу і ніби Юра є. Все гарно і спокійно. А іноді щиро й тверезо все усвідомлюю та смиренно приймаю. І це виснажує,

– додала Мотрич.

Водночас Катерина наголосила, що молодець, і намагається бути такою, якою Феліпенко любив її найбільше.

Що відомо про загибель Юрія Феліпенка?