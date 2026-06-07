Про це повідомляє КЗ "Шевченківський мистецький ліцей "Колорит" ЧОР".

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Що відомо про смерть дівчини?

У Звенигородській громаді повідомили про передчасну смерть випускниці Сокирко Поліни. Там зазначили, що дівчина назавжди залишиться у пам'яті однокласників, учителів та всіх, хто її знав.

Важко знайти слова, коли обривається життя такої юної людини. Світла, добра, щира дівчинка з ясними очима та відкритим серцем назавжди залишиться у пам’яті своїх однокласників, учителів і всіх, хто її знав,

– йдеться у повідомленні.

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У навчальному закладі розповіли, що попереду на випускницю чекало доросле життя, реалізація планів та мрій. Зокрема, Поліна прагнула здобути медичну освіту та в майбутньому стати лікарем.

Особливо болючим для рідних, друзів та педагогів стало те, що життя дівчини обірвалося саме у день випускного.

Попереду мало бути ціле життя – мрії, плани, нові звершення, радість дорослішання. Але доля розпорядилася інакше: життя Поліни обірвалося в день випускного", – зазначили у дописі.

Офіційних причин смерті дівчини наразі не повідомляється.

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