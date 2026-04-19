19 квітня близько 16:40 до правоохоронців Перечина звернулася жінка. Вона розповіла, що її неповнолітню доньку вдарило електричним струмом. Про це йдеться у повідомленні поліції.

Що відомо про загибель неповнолітньої на Закарпатті?

На місце події негайно прибули медики. Однак дівчинку врятувати не вдалося – вона померла.

Від матері загиблої правоохоронці дізналися обставини трагедії.

З'ясувалося, що родина відпочивала на озері у селі Порошково. Перебуваючи під високовольтною лінією електропередач, неповнолітня дівчина підняла вудку вгору. Через сильну напругу струм пройшов через повітря та вдарив її. Від отриманого ураження неповнолітня загинула.

Поліція відкриє кримінальне провадження. Для встановлення точної причини смерті призначать судово-медичну експертизу. Наразі тривають слідчі дії.

