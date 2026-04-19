19 квітня близько 16:40 до правоохоронців Перечина звернулася жінка. Вона розповіла, що її неповнолітню доньку вдарило електричним струмом. Про це йдеться у повідомленні поліції.
Що відомо про загибель неповнолітньої на Закарпатті?
На місце події негайно прибули медики. Однак дівчинку врятувати не вдалося – вона померла.
Від матері загиблої правоохоронці дізналися обставини трагедії.
З'ясувалося, що родина відпочивала на озері у селі Порошково. Перебуваючи під високовольтною лінією електропередач, неповнолітня дівчина підняла вудку вгору. Через сильну напругу струм пройшов через повітря та вдарив її. Від отриманого ураження неповнолітня загинула.
Поліція відкриє кримінальне провадження. Для встановлення точної причини смерті призначать судово-медичну експертизу. Наразі тривають слідчі дії.
Смертельні інциденти з неповнолітніми: останні новини
Наприкінці березня у Києві троє підлітків залізли на дах потяга. Один з них загинув, а двоє отримали опіки від удару струмом. Інцидент стався у Солом'янському районі.
16 квітня у Бородянці на Київщині загинув 11-річний хлопчик. Він разом із друзями грався на піщаному насипі та копав тунелі. У якийсь момент стався обвал піску, і дитину засипало. Рятувальники дістали хлопчика без свідомості. На жаль, медикам не вдалося врятувати дитину.
У Тернопільській області 17 квітня трагічно загинув 4-річний хлопчик. Дитина втопилася у ставку, який розташований приблизно за 100 метрів від дому. За даними поліції, хлопчик залишився на подвір'ї без нагляду та побіг до водойми. Його знайшла бабуся у воді. Родичі та медики намагалися врятувати дитину, але безуспішно. Загиблий хлопчик був єдиною дитиною у родині. Його батько – військовий.