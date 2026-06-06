Поліція та ДСНС Одеської області поділились подробицями.

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Що відомо про трагедію на Одещині?

У суботу, 6 червня, вночі житель селища Затишшя в Одеській області звернувся до поліції. Він заявив про зникнення двох дівчат 16 та 17 років.

Родич однієї з підлітків розповів, що дівчата мали приїхати до нього, але перестали виходити на зв’язок. Поліцейські розпочали пошукові заходи:

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опитали місцевих жителів;

перевірили громадські місця;

обшукали місця відпочинку молоді.

Правоохоронці знайшли одяг безвісти зниклих на ставку, де вони відпочивали. Водолази ДСНС обстежили водойму. Зранку вони виявили у воді тіла постраждалих без ознак життя.

Закликаємо громадян купатися лише у дозволених місцях та дотримуватися правил безпеки. Окремо просимо батьків та всіх, хто їх замінює, контролювати дозвілля неповнолітніх дітей та нагадувати їм ці застереження,

– заявили у поліції.

Слідчі проводять перевірку, щоб встановити всі обставини трагедії. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Трагедії за участі неповнолітніх

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