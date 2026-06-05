Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Що відомо про ДТП з автобусом з дітьми у Харківській області?

За попередніми даними, ДТП за участю автомобіля Volkswagen LT трапилася вранці 5 червня на автодорозі Р-58 "Мерефа – Златопіль – Лозова".

Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автівка перекинулася у кювет.

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У салоні перебували 14 дітей – учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії,

– зазначили прокурори.

Внаслідок аварії травмовано 3 дітей та 2 дорослих. Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили до медичних закладів.

Також було відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві може загрожувати від штрафу до обмеження волі на термін до 3 років, якщо його провину доведуть у судовому порядку.

Наразі досудове розслідування триває. Всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що в Миколаївській області 31 травня автомобіль злетів з мосту та впав у воду. Внаслідок цього травмувалися 6 людей, 5 серед них – діти.