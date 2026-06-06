У Київській Вальдорфській школі "Софія" повідомили, що підліток цього року закінчив 6 клас.

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Що відомо про загиблого підлітка?

У навчальному закладі повідомили, що внаслідок трагедії у Києві 5 червня загинув їхній учень Григорій Глушич. Зазначається, що підліток щойно закінчив 6 клас.

Родина нашої спільноти – родина Олександри, Олексія та Аліси втратила дитину. Це біль для всіх нас,

– йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 12-річний хлопчик загинув у ДТП, що сталась на Чоколівці у столиці. Тоді водій Mercedes-Benz повертав на великій швидкості, не впорався з керуванням та в'їхав у підземний перехід з пішоходами.

Загалом внаслідок аварії загинули четверо людей, зокрема двоє поліцейських Дмитро Бондарчук 2002 року народження і Денис Будченко 2005 року народження. У момент трагедії вони були при виконанні службових обов'язків.

Ще троє людей постраждали. Зокрема, 49-річного водія, мешканця Херсонщини, госпіталізували. Наразі правоохоронці вручили йому підозру. За останні 1,5 року водій отримав вже 10 штрафів за порушення ПДР.