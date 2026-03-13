Екатерина опубликовала щемящее сообщение в инстаграме. Инфлуенсерка прикрепила к нему фото любимого.
Екатерина Мотрич описала один из своих вечеров. Говорит, что это "короткая иллюстрация" 9 месяцев без мужа.
Сижу под домом, плачу, отвлекаюсь на Reels, снова плачу, переписываюсь с подружками о чем-то неважном, плачу. Смотрю Юрины фото, думаю о том, что, может, все же есть вещи, которые я не успела сделать или сказать. Плачу, снова смотрю Reels, и вроде все сказала, детей разве не успели. Скрутила самокрутку, веселенько покурила, плачу, может и к лучшему. Почитала нашу переписку, посмеялась, набрала подругу, обсудили новые кроссовки, опять плачу. Вытерла глаза, потому что пекут, снова смотрю Reels, плачу, пора идти домой, спокойно иду,
– говорится в заметке инфлуэнсерки.
Соведущая шоу "Ебаут" призналась, что в ней "сейчас живут две Кати": одна устала и хочет убежать, а другая никогда не убежит, "потому что это невозможно и не хочется".
Оно иногда будто становится легче, а потом прихожу домой, ложусь в кровать, и все будто в первый день. Опять судорожно сжимает душу. А бывает прихожу и будто Юра есть. Все красиво и спокойно. А иногда искренне и трезво все осознаю и смиренно принимаю. И это истощает,
– добавила Мотрич.
В то же время Екатерина подчеркнула, что молодец, и пытается быть такой, какой Фелипенко любил ее больше всего.
Что известно о гибели Юрия Фелипенко?
Напомним, что Юрий Фелипенко погиб на фронте 14 июля 2025 года. Он служил в 429-й отдельной бригаде беспилотных систем "Ахиллес".
С актером попрощались 19 июля в Киеве. Церемония прошла в Киевском академическом драматическом театре на Подоле, где работал Фелипенко, а дальше состоялась служба в Михайловском соборе.
Защитник похоронен на Берковецком кладбище.
Фелипенко посмертно наградили орденом "За заслуги" III степени. Награду забрала Екатерина Мотрич.