Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины Мотрич.
Вас также может заинтересовать Экс-жена Розового ответила на упреки юмориста и шокировала подробностями их интимной жизни
Награду Юрий Фелипенко получил согласно указу президента Украины от 12 сентября. Её на могиле военного показала его вдова, соведущая ютуб-шоу "Ебаут" Екатерина Мотрич.
Для справки! Орден "За заслуги" III степени – это государственная награда, которой отмечают деятелей культуры, науки, политики, дипломатов, бизнесменов и других лиц за весомый вклад в развитие страны. Вместе с отличием награжденный получает орденскую книжку и миниатюру знака.
Знак ордена имеет форму малинового креста с позолоченными краями. В центре – герб Украины в венке из дубовых и лавровых ветвей на голубом фоне. Лента награды украшена сине-желтыми полосками цветов Государственного Флага.
Юрий Фелипенко посмертно получил орден "За заслуги" III степени / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о Юрии Фелипенко?
- Юрий Фелипенко был актером Театра на Подоле, где работал с 2016 года. После начала полномасштабной войны он вступил в территориальную оборону, однако с возобновлением работы театра вернулся на сцену.
- В апреле 2024 года Юрий принял решение мобилизоваться. Он служил в батальоне "Ахиллес", входящий в состав 429-го отдельного полка беспилотных систем.
- 14 июня актер погиб в бою. Церемония прощания с Юрием Фелипенко состоялась 19 июня: сначала в Театре на Подоле, а затем в Михайловском соборе в Киеве.