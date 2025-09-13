В свою очередь Мерзликина пришла на интервью к Маше Ефросининой и ответила на упреки бывшего мужа, передает Show 24. Модель утверждает, что они с Розовым виделись почти ежемесячно.
Человек говорит, что у него не было интима два года. Мы виделись почти каждый месяц. Он приезжал часто во Львов, потому что я ему помогала со сборами. Я ему помогала с амуницией, с винтовкой, достать машину. Это всегда была причина приехать во Львов, его отпускали. Или в Киев,
– рассказала Ольга Мерзликина.
Модель предоставила доказательства своих слов – совместные фотографии с Виктором Розовым, сделанные в период, когда он уже воевал. Кроме того, Ольга показала билеты, которые брала в Киев, чтобы ездить к любимому.
Мы ездили с ним в Италию, в Буковель,
– добавила она.
По словам девушки, близость между ней и юмористом была.
Мерзликина опровергла заявление Розового
В интервью Виктор Розовый также раскрыл подробности интимной жизни с Ольгой Мерзликиной. В частности, заявил, что у них был плохой с*кс. Девушка призналась, что почувствовала "отвращение", когда услышала слова бывшего мужа.
Он же не все озвучил. Все вещи, которые он озвучивал, несопоставимы с тем, что на самом деле он хотел от меня. Вот, Маша, как, по твоему мнению, получать желание от мужа постоянно, иногда с давкой: "Я хочу насс*ать тебе в рот. Я хочу на тебя насс*ть". Для меня это унизительно. Вот такие вещи ему не подходили и он нашел ту, которая согласилась на это, как он сказал. Для меня не это окей. Мои желания не учитывались,
– утверждает Ольга.
Модель вспомнила, что они ходили на терапию, где обсуждали интимные отношения.
Были такие моменты, когда мне было больно, а он говорил: "Терпи, бл*ть". Это про интим,
– призналась она.
Что говорил Розовый в интервью
В марте 2024 года Виктор Розовый и Ольга Мерзликина поженились. В мае 2025 года юморист объявил о разводе с женой. Модель озвучила причину – измены со стороны мужа.
В интервью Рамине Эсхакзай Розовый сказал, что его не устраивали интимные отношения с избранницей. Юморист утверждает, что хотел разнообразить их сексуальную жизнь, а Ольга не принимала его желаний.
"Ей нравилось, чтобы я ее удовлетворял кл*торально, но руками. Это ненормально. Давай "масли вареник час". Мне это не нравилось, но все равно делал, потому что она меня просила, потому что это была моя партнерша", – заявил Виктор.
По словам ветерана, он изменял Мерзликиной один раз в 2019 году и дважды на войне. Об изменах Ольга узнала, когда увидела фотографии с девушками в телефоне мужа.
"Это очень не мой человек. Я не хотел с ней быть. Я не жалею ни об одной измене. Я изменял только одному человеку, потому что, по моему мнению, она этого заслуживала, как бы это трагично не звучало", – сказал он.