Своєю чергою Мерзлікіна прийшла на інтерв'ю до Маші Єфросиніної та відповіла на закиди колишнього чоловіка, передає Show 24. Модель стверджує, що вони з Розовим бачились майже щомісяця.
Не пропустіть Ексдружина Розового вперше розповіла, як дізналась про його зради: "Я була дуже розбита"
Людина говорить, що в неї не було інтиму два роки. Ми бачились майже кожного місяця. Він приїздив часто у Львів, тому що я йому допомагала зі зборами. Я йому допомагала з амуніцією, з гвинтівкою, дістати машину. Це завжди була причина приїхати у Львів, його відпускали. Або в Київ,
– розповіла Ольга Мерзлікіна.
Модель надала докази своїх слів – спільні фотографії з Віктором Розовим, зроблені у період, коли він уже воював. Крім того, Ольга показала квитки, які брала у Київ, щоб їздити до коханого.
Ми їздили з ним в Італію, в Буковель,
– додала вона.
За словами дівчини, близькість між нею і гумористом була.
Мерзлікіна спростувала заяву Розового / Скриншоти з відео Маші Єфросиніної
В інтерв'ю Віктор Розовий також розкрив подробиці інтимного життя з Ольгою Мерзлікіною. Зокрема, заявив, що у них був поганий с*кс. Дівчина зізналась, що відчула "відразу", коли почула слова колишнього чоловіка.
Він же не все озвучив. Усі речі, які він озвучував, непорівнянні з тим, що насправді він хотів від мене. От, Машо, як, на твою думку, отримувати бажання від чоловіка постійно, інколи з давкою: "Я хочу насс*ати тобі в рот. Я хочу на тебе насс*ти". Для мене це принизливо. Ось такі речі йому не підходили й він знайшов ту, яка погодилась на це, як він сказав. Для мене не це окей. Мої бажання не враховувались,
– стверджує Ольга.
Модель пригадала, що вони ходили на терапію, де обговорювали інтимні стосунки.
Були такі моменти, коли мені було боляче, а він казав: "Терпи, бл*ть". Це про інтим,
– зізналась вона.
Інтерв'ю з Ольгою Мерзлікіною: дивіться відео онлайн
Що говорив Розовий в інтерв'ю
У березня 2024 року Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна одружилися. У травні 2025 року гуморист оголосив про розлучення з дружиною. Модель озвучила причину – зради з боку чоловіка.
В інтерв'ю Раміні Есхакзай Розовий сказав, що його не влаштовували інтимні стосунки з обраницею. Гуморист стверджує, що хотів урізноманітити їхнє сексуальне життя, а Ольга не приймала його бажань.
"Їй подобалось, щоб я її задовольняв кл*торально, але руками. Це ненормально. Давай "маслай вареник годину". Мені це не подобалось, але все одно робив, бо вона мене просила, бо це була моя партнерка", – заявив Віктор.
За словами ветерана, він зраджував Мерзлікіну один раз у 2019 році та двічі на війні. Про зради Ольга дізналась, коли побачила фотографії з дівчатами у телефоні чоловіка.
"Це дуже не моя людина. Я не хотів з нею бути. Я не шкодую ні про одну зраду. Я зраджував тільки одній людині, тому що, на мою думку, вона цього заслуговувала, як би це трагічно не звучало", – сказав він.