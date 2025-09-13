Своєю чергою Мерзлікіна прийшла на інтерв'ю до Маші Єфросиніної та відповіла на закиди колишнього чоловіка, передає Show 24. Модель стверджує, що вони з Розовим бачились майже щомісяця.

Не пропустіть Ексдружина Розового вперше розповіла, як дізналась про його зради: "Я була дуже розбита"

Людина говорить, що в неї не було інтиму два роки. Ми бачились майже кожного місяця. Він приїздив часто у Львів, тому що я йому допомагала зі зборами. Я йому допомагала з амуніцією, з гвинтівкою, дістати машину. Це завжди була причина приїхати у Львів, його відпускали. Або в Київ,

– розповіла Ольга Мерзлікіна.

Модель надала докази своїх слів – спільні фотографії з Віктором Розовим, зроблені у період, коли він уже воював. Крім того, Ольга показала квитки, які брала у Київ, щоб їздити до коханого.

Ми їздили з ним в Італію, в Буковель,

– додала вона.

За словами дівчини, близькість між нею і гумористом була.

Мерзлікіна спростувала заяву Розового / Скриншоти з відео Маші Єфросиніної

В інтерв'ю Віктор Розовий також розкрив подробиці інтимного життя з Ольгою Мерзлікіною. Зокрема, заявив, що у них був поганий с*кс. Дівчина зізналась, що відчула "відразу", коли почула слова колишнього чоловіка.

Він же не все озвучив. Усі речі, які він озвучував, непорівнянні з тим, що насправді він хотів від мене. От, Машо, як, на твою думку, отримувати бажання від чоловіка постійно, інколи з давкою: "Я хочу насс*ати тобі в рот. Я хочу на тебе насс*ти". Для мене це принизливо. Ось такі речі йому не підходили й він знайшов ту, яка погодилась на це, як він сказав. Для мене не це окей. Мої бажання не враховувались,

– стверджує Ольга.

Модель пригадала, що вони ходили на терапію, де обговорювали інтимні стосунки.

Були такі моменти, коли мені було боляче, а він казав: "Терпи, бл*ть". Це про інтим,

– зізналась вона.

Інтерв'ю з Ольгою Мерзлікіною: дивіться відео онлайн

Що говорив Розовий в інтерв'ю