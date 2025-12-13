Стало известно, какое наказание им грозит. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на портал Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Полиция установила: одной из девушек 15 лет, другим двум – 17, все с Шептицкого.

На одну из 17-летних девушек составлены административные протоколы по ст. 173 и ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях – за мелкое хулиганство (непристойное поведение, нарушение общественного порядка) и распитие алкоголя или пребывание в состоянии опьянения в общественном месте. За это ей может грозить штраф, общественные работы или другое админнаказание.

На родителей (или опекунов) двух других девушек и еще одного 17-летнего парня составили административные протоколы по ст. 184 КУоАП за то, что они ненадлежащим образом выполняли обязанности по воспитанию детей. Это влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Двух взрослых, которые купили алкоголь и дали его детям, тоже привлекли к ответственности – за доведение несовершеннолетних до состояния опьянения. Статья 180 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа от шести до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан.

Все материалы дела передали в суд, который впоследствии решит, какие именно наказания применить.

