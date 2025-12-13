Стало відомо, яке покарання їм загрожує. Про це пише 24 Канал з посиланням на портал Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Поліція встановила: одній з дівчат 15 років, іншим двом – 17, усі з Шептицького.

На одну з 17-річних дівчат складено адміністративні протоколи за ст. 173 та ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за дрібне хуліганство (непристойну поведінку, порушення громадського порядку) та розпивання алкоголю або перебування у стані сп'яніння в громадському місці. За це їй може загрожувати штраф, громадські роботи або інше адмінпокарання.

На батьків (або опікунів) двох інших дівчат і ще одного 17-річного хлопця склали адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП за те, що вони неналежно виконували обов'язки з виховання дітей. Це тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Двох дорослих, які купили алкоголь і дали його дітям, теж притягнули до відповідальності – за доведення неповнолітніх до стану сп'яніння. Стаття 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Усі матеріали справи передали до суду, який згодом вирішить, які саме покарання застосувати.

