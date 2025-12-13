Сім'я та команда маестро вже оголосили дату і місце прощання, де кожен зможе подякувати Степану Гізі за його внесок у розвиток української культури та провести його в останню путь. Деталі читайте далі на 24 Каналі з посиланням на офіційну сторінку артиста в інстаграмі.

Коли й де прощатимуться зі Степаном Гігою?

Прощання відбудеться у неділю, 14 грудня, з 16:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. (м. Львів, вул. Театральна, 11). О 19:00 буде звершено чин парастасу. Прощання триватиме до 23:00.

Похорон відбудеться 15 грудня о 14:00 в тому ж храмі. Близько 15:00 на площі Ринок у Львові відбудеться загальноміське прощання. Поховають Степана Гігу на Личаківському кладовищі (75 поле).

Що відомо про стан Степана Гіги перед смертю?