Сім'я та команда маестро вже оголосили дату і місце прощання, де кожен зможе подякувати Степану Гізі за його внесок у розвиток української культури та провести його в останню путь. Деталі читайте далі на 24 Каналі з посиланням на офіційну сторінку артиста в інстаграмі.
Коли й де прощатимуться зі Степаном Гігою?
Прощання відбудеться у неділю, 14 грудня, з 16:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. (м. Львів, вул. Театральна, 11). О 19:00 буде звершено чин парастасу. Прощання триватиме до 23:00.
Похорон відбудеться 15 грудня о 14:00 в тому ж храмі. Близько 15:00 на площі Ринок у Львові відбудеться загальноміське прощання. Поховають Степана Гігу на Личаківському кладовищі (75 поле).
Що відомо про стан Степана Гіги перед смертю?
- 19 листопада команда артиста повідомила, що йому провели термінову операцію через ускладнення хвороби. Через це довелося скасувати всі заплановані виступи, зокрема великий концерт у Палаці спорту, який мав відбутися 29 листопада.
- Згодом джерела 24 Каналу розповіли, що Степану Петровичу ампутували ногу. Напередодні артистові провели операцію на коліні.
- Відомо, що у Степана Гіги був цукровий діабет, що спричинив ускладнення вірусної хвороби.