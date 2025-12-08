По его словам, полиция уже установила участников инцидента и осуществила первые процессуальные шаги. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Игоря Клименко.

Правоохранители уже установили четырех молодых людей, которые были причастны к нападению. Оказывается, это юноши в возрасте от 17 до 21 года.

Трем из них уже сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Четвертый подозреваемый скрывается, поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу в процессуальном порядке.

Одному из фигурантов дела суд назначил круглосуточный домашний арест. Полиция настаивает на таких же мерах пресечения и для других ребят.

Относительно действий полицейских Управления полиции охраны, которые прибыли на место происшествия – по данному факту работает Главная инспекция. Ожидаю доклада руководства Нацполиции по заключению служебного расследования, которое станет основой для дальнейших решений,

– добавил Игорь Клименко.

Напомним, что после конфликта нападающие не были задержаны сразу, а полицейские, которые прибыли на вызов, общались с ними в довольно спокойной манере – несмотря на агрессивное и вызывающее поведение. Видео с места событий в фейсбук опубликовал художественный руководитель ансамбля "Гуцулия" Василий Шеремет.

Что известно об инциденте?