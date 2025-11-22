Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные базы Министерства внутренних дел Украины.

Смотрите также Свинарчуки, "золотые батоны" и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами

Что известно об объявлении в розыск Миндича и Цукермана?

С 22 ноября профили подозреваемых отображаются в разделе "Лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования". Даты исчезновения – 20 ноября 2025 года.

Профиль Александра Цукермана в базе МВД / Скриншот 24 Канала

Профиль Тимура Миндича в базе МВД / Скриншот 24 Канала

В чем обвиняют Тимура Миндича и Александра Цукермана?