Одна только семья Миндичей владеет почти 1700 квадратными метрами недвижимости в одном доме на улице Грушевского, со своей стороны жена "бухгалтера бэк-офиса" приобрела квартиру за 400 тысяч долларов. Подробности рассказали журналисты-расследователи hromadske, передает 24 Канал.

К теме Железняк рассказал, как Ермак может быть связан с "Мидасом"

Какие покупки успели сделать участники коррупционных схем?

Расследование "отмывания" денег в энергетическом секторе выходит за пределы уголовных производств. Дело приобрело заметный общественный резонанс и привлекло внимание СМИ к фигурам ее участников, а особенно их владений.

Так, журналисты получили доступ к реестрам и установили, какое имущество за последние годы приобрели участники дела и их близкие. В некоторых случаях речь идет об активах на десятки миллионов гривен, участки земли в заповедных зонах и дорогие квартиры в самых желанных районах столицы.

Какое состояние у семьи Миндичей?

Бизнесмен Тимур Миндич ("Карлсон") имеет две квартиры в собственности и две в аренде в доме на Грушевского общей площадью более 1200 квадратных метров. К тому же его мать является владелицей квартиры площадью 214 квадратных метров по тому же адресу, а также еще двух квартир в жилом комплексе "Метрополь".

Особенно показательной является покупка квартир именно в "Метрополе", которые имели рыночную стоимость около 600 тысяч долларов, но были оформлены менее чем за 100 тысяч, причем продавцами выступила компания, связана с семьей Глимбовских.

Что известно об имуществе Цукермана и Миронюка?

Александр Цукерман ("Шугармен"), который вместе с Миндичем покинул Украину, также владеет несколькими большими квартирами в центре города, часть из которых оформлена на его мать.

Жена Игоря Миронюка ("Рокета") приобрела четыре гектара земли в Козине, гектар под Киевом, а также электрический кроссовер Mercedes EQC 400.

Что приобрели семьи Басова и Фурсенко?

Семья Дмитрия Басова ("Тенора") за два года оформила две квартиры в элитных новостройках, несколько дорогих авто и паркоместо. Тесть также приобрел электромобиль, не имея видимой предпринимательской деятельности.

Интересно! Сам Басов не смог обосновать происхождение более 170 тысяч долларов, потраченных на одно из жилых помещений, хотя его семья владеет имуществом значительно дороже, чем он заявил, когда ему избирали меру пресечения.

Игорь Фурсенко ("Решик"), бухгалтер "бэк-офиса", отличился наиболее резонансными высказываниями на обнародованных записях по перевозке крупных сумм наличности.

Его семья за последние два года приобрела ряд дорогих активов: Porsche Macan и Audi Q8, а также просторную квартиру в центре Киева вместе с паркоместом. Продажа жилья происходила через человека, связанного с бывшим совладельцем "Рошен".

Кроме главных участников, журналисты обнаружили еще ряд недешевых покупок: квартиры, автомобили и паркоместа, которые оформлялись на лиц, касающихся "бэк-офиса".

Заметьте! Весь этот перечень состоит исключительно из официально зарегистрированного имущества. Учитывая масштабы расследования и объемы наличности, это может быть лишь незначительной частью реальных активов.

Как на скандал отреагировали в Украине и мире?