Сама лише сім'я Міндічів володіє майже 1700 квадратними метрами нерухомості в одному будинку на вулиці Грушевського, зі свого боку дружина "бухгалтера бек-офісу" придбала квартиру за 400 тисяч доларів. Подробиці розповіли журналісти-розслідувачі hromadske, передає 24 Канал.
Які покупки встигли зробити учасники корупційних схем?
Розслідування "відмивання" грошей в енергетичному секторі виходить за межі кримінальних проваджень. Справа набула помітного суспільного резонансу й привернула увагу ЗМІ до постатей її учасників, а особливо їхніх володінь.
Так, журналісти отримали доступ до реєстрів і встановили, яке майно за останні роки набули учасники справи та їхні близькі. У деяких випадках йдеться про активи на десятки мільйонів гривень, ділянки землі у заповідних зонах і дорогі квартири в найбажаніших районах столиці.
Які статки в родини Міндічів?
Бізнесмен Тимур Міндіч ("Карлсон") має дві квартири у власності й дві в оренді в будинку на Грушевського загальною площею понад 1200 квадратних метрів. До того ж його мати є власницею помешкання площею 214 квадратних метрів за тією ж адресою, а також ще двох квартир у житловому комплексі "Метрополь".
Особливо показовою є купівля квартир саме у "Метрополі", які мали ринкову вартість близько 600 тисяч доларів, але були оформлені менш ніж за 100 тисяч, причому продавцями виступила компанія, пов'язана з родиною Глімбовських.
Що відомо про майно Цукермана й Миронюка?
Олександр Цукерман ("Шугармен"), який разом із Міндичем залишив Україну, також володіє кількома великими квартирами в центрі міста, частина з яких оформлена на його матір.
Дружина Ігоря Миронюка ("Рокета") придбала чотири гектари землі в Козині, гектар під Києвом, а також електричний кросовер Mercedes EQC 400.
Що придбали сім'ї Басова та Фурсенка?
Родина Дмитра Басова ("Тенора") за два роки оформила дві квартири в елітних новобудовах, кілька дорогих авто та паркомісце. Тесть також придбав електромобіль, не маючи видимої підприємницької діяльності.
Цікаво! Сам Басов не зміг обґрунтувати походження понад 170 тисяч доларів, витрачених на одне з житлових приміщень, хоча його родина володіє майном значно дорожчим, ніж він заявив, коли йому обирали запобіжний захід.
Ігор Фурсенко ("Рьошик"), бухгалтер "бек-офісу", відзначився найбільш резонансними висловлюваннями на оприлюднених записах щодо перевезення великих сум готівки.
Його родина за останні два роки придбала низку дорогих активів: Porsche Macan і Audi Q8, а також простору квартиру в центрі Києва разом із паркомісцем. Продаж житла відбувався через людину, пов'язану з колишнім співвласником "Рошен".
Окрім головних учасників, журналісти виявили ще низку недешевих покупок: квартири, автомобілі та паркомісця, які оформлювалися на осіб, дотичних до "бек-офісу".
Зауважте! Увесь цей перелік складається суто з офіційно зареєстрованого майна. З огляду на масштаби розслідування та обсяги готівки, це може бути лише незначною частиною реальних активів.
Як на скандал відреагували в Україні та світі?
У коментарі для 24 Каналу керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що антикорупційні інституції продемонстрували якісну роботу, викривши схему. Подальшу ж оцінку має надати суд.
Міжнародні медіа також активно реагують на ситуацію. Агентство Reuters повідомило, що під слідством опинилися люди з найближчого кола президента Володимира Зеленського. Видання назвало цю справу "найбільшою за час повномасштабної війни" та підкреслило її важливість для стратегічної галузі.
Bloomberg висвітлив події з економічного погляду. На думку видання, підозри та кадрові зміни серед високопосадовців можуть поставити під питання рівень довіри міжнародних донорів і вплинути на темпи відновлення енергосистеми, особливо напередодні зими. Журналісти наголошують, що партнери України – уряди та інвестори – уважно спостерігають, чи здатна держава убезпечити енергетичні угоди від політичного тиску та неформального впливу.
Офіційний представник німецького уряду Штефан Корнеліус підтвердив, що Берлін зберігає довіру до України, але водночас ретельно відстежуватиме розвиток подій. Він підкреслив, що Німеччина підтримує тісний і відкритий діалог із президентом України та залишатиметься поруч і в таких складних ситуаціях.