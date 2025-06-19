Show24 Украинские звезды В Киеве прощаются с актером и военным Юрием Фелипенко, который погиб на войне 19 июня, 12:341 минВ Киеве прощаются с актером и военным Юрием Фелипенко, который погиб на войне Мария КасийЮрий Фелипенко / Коллаж Show 24, фото NV, инстаграм Юрия ФелипенкоВ Театре на Подоле началось прощание с Юрием Фелипенко – известным актером и военным. Он погиб на фронте, защищая Украину.В четверг, 19 июня, родные и близкие прощаются с Юрием Фелипенко. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на NV.