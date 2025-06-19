Show24 Українські зірки У Києві прощаються з актором та військовим Юрієм Феліпенком, який загинув на війні 19 червня, 12:341 хвУ Києві прощаються з актором та військовим Юрієм Феліпенком, який загинув на війні Марія КасійЮрій Феліпенко / Колаж Show 24, фото NV, інстаграм Юрія ФеліпенкаУ Театрі на Подолі розпочалось прощання з Юрієм Феліпенком – відомим актором та військовим. Він загинув на фронті, захищаючи Україну.У четвер, 19 червня, рідні та близькі прощаються з Юрієм Феліпенком. Про це пише Show 24 з посиланням на NV.