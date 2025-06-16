Их история должна была длиться дольше, однако закончилась из-за России, которая продолжает убивать украинцев, в частности общественных и культурных деятелей, имевших много планов и мечтаний после войны, цвет нации. Для Екатерины гибель Юрия стала болезненной потерей. Об отношениях пары читайте в материале Show 24.

К слову "Как же больно": Цимбалюк, Кошмал и другие звезды эмоционально отреагировали на гибель Юрия Фелипенко

Начало отношений Юрия и Екатерины

Екатерина Мотрич трижды приходила на спектакли с участием Юрия Филипенко в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Впоследствии девушка написала актеру в мессенджер и пригласила на встречу. Мужчина не отказал.

Екатерина инициировала встречу с Юрием / Скриншот из инстаграма бренда ювелирных украшений Мотрич

Свидание Екатерины и Юрия длилось восемь часов – они гуляли по Киеву.

Я подумал, что классно написано, и решил познакомиться. У меня был насыщенный период – съемки, спектакли, репетиции, поэтому когда встретились, я был уставший. Скажу честно, Катя сразу мне понравилась, но вида я не подал. Еще некоторое время мы просто общались, впоследствии поняли, что должны быть вместе,

– рассказывал Филипенко.

Вступление Филипенко в армию и женитьба

У Мотрич и Филипенко были довольно эмоциональные отношения: они то сходились, то расходились. Пара в очередной раз разошлась перед полномасштабным вторжением России в Украину, однако вечер 23-го февраля 2022 года Екатерина и Юрий решили провести вместе и обсудить отношения. Уже 24 февраля началась война.

Во время полномасштабного вторжения пара воссоединилась.

Не война повлияла на наше воссоединение, а понимание, что это абсолютно мой человек, что я ее люблю,

– признавался Юрий.

Екатерина Мотрич и Юрий Филипенко / Фото из инстаграма актера, buyakovska.photo

В апреле 2024 года Филипенко вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Мотрич поддержала решение любимого присоединиться к армии. Девушка делилась, что чувствовала гордость и уважение к Юрию, хотя первый месяц было сложно: она столкнулась с определенными бытовыми нюансами, также мужчина был без связи, потому что проходил БЗВП в лесу.

Филипенко присылал любимой букеты ежемесячно и любил, когда она говорила: "Ну какой Юрчик любисток".

Юрий присылал Екатерине букеты ежемесячно / Скриншот из инстаграма инфлуэнсерки

После пяти лет отношений Юрий и Екатерина поженились. Они и раньше об этом думали, война лишь подтолкнула пару к важному шагу. Актер признался, что Мотрич – его человек, его пазлик и вторая половинка.

Поскольку у меня нет родственников – ни родителей, ни сестер, ни братьев, то когда, не дай Бог, со мной что-то случится, у нее будет полный доступ ко мне. Так все устроено официально. Но это уже второстепенная причина. Самое важное и ценное – я ее люблю, а она любит меня,

– подчеркивал Юрий Филипенко.

Филипенко сделал предложение любимой в Харькове – там они и расписались. Тогда Екатерина приехала навестить его.

У меня как раз выпало несколько не слишком загруженных дней, поэтому я мог прогуляться с ней, побыть вместе. Это произошло прямо перед дверью ЗАГСа. Мы зашли в ближайший ювелирный магазин, купили кольца и расписались. Поскольку я теперь военный, мы смогли расписаться без очереди,

– вспоминал актер.

Юрий Филипенко и Екатерина Мотрич поженились / Скриншот из инстаграма актера

Они оба понимали, что поженятся, актер только ждал удобного случая, чтобы сделать предложение. Командование отпустило Филипенко на полтора дня, чтобы он провел время с любимой. На следующий день Юрий поехал на боевые позиции.

Гибель Юрия Филипенко

15 июня 2025 года стало известно, что Юрий Филипенко погиб. По словам Екатерины, он был лучшим мужем и командой для нее. Девушка была окутана любовью, поддержкой и пониманием.

Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили,

– написала Екатерина Мотрич после гибели любимого.

Екатерина Мотрич о Юрии Филипенко / Скриншот из инстаграма инфлуэнсерки

Информацию о прощании с актером Екатерина сообщит позже.