Подробностями Гоц поделился в интервью РБК-Украина. Он рассказал, что ответственный за морально-психологическую поддержку военных и культурные проекты.
Павел Гоц рассказал, что занимался морально-психологическим обеспечением состояния бойцов в Запорожской области, а сейчас работает в медийном, культурном направлении.
Занимаюсь музыкой для военных, веду Радиопехоту – радио от военных для военных. Направляем дальше культуру в армии, собираем художников между собой, чтобы милитарная культура могла твориться, исповедоваться и распространяться,
– добавил он.
Музыкант также признался, что за время службы его взгляды значительно изменились. В частности, Павел понял, что важно проговаривать все здесь и сейчас.
Потому что до этого я был, мне кажется, более легкомысленный в высказываниях. Казалось, что все только для веселья. Просто выразить, и людям будет понятно. Сейчас, спасибо службе, почувствовал, что важно говорить здесь и сейчас. Возможно, после окончания твоей жизни что-то и останется. Поэтому я теперь более грамотно стараюсь подходить к словам, которые говорю, четче формулировать,
– отметил Гоц.
Когда Павел Гоц объявил о мобилизации?
Напомним, Павел Гоц сообщил, что присоединился к ВСУ в начале февраля 2025 года.
Музыкант опубликовал в инстаграме фотографии в военной форме и написал: "Снят с воинского учета. Основание: военнослужащий".
Отметим, что в группе NAZVA Гоц выступает вместе с Ярославом Яровенко, который родом из города Горловка. Сам Павел родился во Львове.