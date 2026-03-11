Подробностями Гоц поделился в интервью РБК-Украина. Он рассказал, что ответственный за морально-психологическую поддержку военных и культурные проекты.

Павел Гоц рассказал, что занимался морально-психологическим обеспечением состояния бойцов в Запорожской области, а сейчас работает в медийном, культурном направлении.

Занимаюсь музыкой для военных, веду Радиопехоту – радио от военных для военных. Направляем дальше культуру в армии, собираем художников между собой, чтобы милитарная культура могла твориться, исповедоваться и распространяться,

– добавил он.

Музыкант также признался, что за время службы его взгляды значительно изменились. В частности, Павел понял, что важно проговаривать все здесь и сейчас.

Потому что до этого я был, мне кажется, более легкомысленный в высказываниях. Казалось, что все только для веселья. Просто выразить, и людям будет понятно. Сейчас, спасибо службе, почувствовал, что важно говорить здесь и сейчас. Возможно, после окончания твоей жизни что-то и останется. Поэтому я теперь более грамотно стараюсь подходить к словам, которые говорю, четче формулировать,

– отметил Гоц.

Когда Павел Гоц объявил о мобилизации?