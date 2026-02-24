Полномасштабная война изменила жизнь многих и заставила изменить приоритеты. Вместо микрофонов – автоматы, вместо аплодисментов на сцене – фронтовые будни и опасность. В этой подборке 24 Канал вспоминает известных украинцев, которые служат Украине и стоят на ее защите.

Андрей Хлывнюк

Лидер группы "Бумбокс" присоединился к Силам Обороны с первого дня полномасштабной войны. Сначала он вступил в ряды патрульной полиции Киева. Сейчас Андрей Хлывнюк является частью отряда "Хищник", что прикомандирован к 426 отдельному батальону морской пехоты. Об этом он рассказывал в октябре прошлого года.



Дмитрий Дикусар

Танцовщик и звезда "Танцев со звездами" с начала российского вторжения в 2022 году кардинально изменил деятельность и пополнил ряды ВСУ. В отличие от других медийных личностей, Дмитрий очень редко выходит на связь и почти не рассказывает о деталях своей работы в армии. В конце года он ненадолго вернулся к гражданской жизни и стал судьей благотворительного выпуска "Танцев со звездами".



Игорь Ласточкин

Юморист и звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин в феврале 2025 года сообщил о мобилизации. Со временем стало известно, что артист присоединился к составу 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". В армии Ласточкин специализируется на БпАК – беспилотных авиационных комплексах. В конце 2025 года у Игоря Ласточкина был отпуск – он посетил съемки выпуска "Лиги смеха".



Гарик Бирча

Звезда комедийного сериала "Виталька" тоже не остался равнодушным, когда началось полномасштабное вторжение. Сейчас актер имеет звание главного сержанта и несет службу в 210-м отдельном штурмовом батальоне "Берлинго". Изредка он появляется на мероприятиях и съемках "Лиги смеха".



YARMAK

Александр Ярмак добровольно присоединился к армии 26 февраля 2022 года. Он признавался, что на тот момент думал, что это всего на несколько месяцев. Но за несколько лет рэпер прошел путь от солдата охранной роты до офицерской должности в боевом подразделении. Сейчас YARMAK занимает должность командира батальона в 412 отдельной бригаде Беспилотных Систем Nemesis.



Олег Сенцов

Украинский режиссер и писатель имел четкую позицию еще с 2014 года. Поэтому с первых дней полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины – сначала в составе теробороны, впоследствии как командир штурмовой роты 47 бригады. В сентябре 2025 года Олег Сенцов сообщил, что стал командиром батальона. Но в каком именно подразделении – не указал.



Владимир Ращук

С начала полномасштабной войны Владимир Ращук присоединился к армии. Сейчас у актера практически 4 года реального боевого опыта с участием в боях и выходом в окружение. Он является ветераном войны и обладателем нескольких наград. В то же время Владимир Ращук старается не забывать и о кино – во время отпусков снимается в фильмах, сериалах и шоу.



