Об этом певица рассказала на своей странице в инстаграм. Звезда опубликовала видео, на котором не сдерживает слез.
27 января Валерии пришло сообщение от воинской части о том, что ее дядя пропал без вести. Симуляк Владимир Петрович нес службу в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде вблизи Покровска.
Они пошли на задание. Дядя не вернулся. После проверки его официально внесли в списки пропавших без вести. Если ваши родные или знакомые пропали вблизи Покровска с 20 по 23 января – напишите мне. Берегите наших защитников,
– призвала Valeriya Force.
Дядя Valeriya Force пропал без вести: видео
Что известно о Valeriya Force?
- Настоящее имя певицы – Валерия Симулик. Она родилась в Харькове и с детства увлекалась музыкой. В 9 лет она приняла участие в проекте "Украина имеет талант".
- Зрители также помнят Валерию после шоу "Х-Фактор", где она участвовала в 14-летнем возрасте. Тогда девушка попала в команду Ивана Дорна. Но подвергалась оскорблениям со стороны наставника и публики из-за внешности.
- Впоследствии Valeriya Force решила переехать в Соединенные Штаты. Как она вспоминала в интервью "FM Галичина", она имела всего 900 долларов в кармане, поэтому сперва много работала, прежде чем возобновить карьеру.
- В 2026 году Valeriya Force стала финалисткой Национального отбора на Евровидение. Она пришла с песней Open Our Hearts, над которой работала вместе с американским продюсером Винни Вендитто, однако заняла предпоследнее место.