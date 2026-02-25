Об этом певица рассказала на своей странице в инстаграм. Звезда опубликовала видео, на котором не сдерживает слез.

Смотрите также Известные имена в рядах ВСУ: кто из знаменитых украинцев служит на фронте

27 января Валерии пришло сообщение от воинской части о том, что ее дядя пропал без вести. Симуляк Владимир Петрович нес службу в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде вблизи Покровска.

Они пошли на задание. Дядя не вернулся. После проверки его официально внесли в списки пропавших без вести. Если ваши родные или знакомые пропали вблизи Покровска с 20 по 23 января – напишите мне. Берегите наших защитников,

– призвала Valeriya Force.

Дядя Valeriya Force пропал без вести: видео

Что известно о Valeriya Force?