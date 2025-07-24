19 липня KHAYAT виступив на сцені Atlas Festival. Після концерту журналістки Show 24 поспілкувалися з артистом в рамках проєкту "Інтерв'ю24" про виступ на фестивалі, співак також відповів, чи готується до Національного відбору на Євробачення-2026 та чи вільне його серце зараз. Більше читайте у матеріалі.

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Про виступ на Atlas Festival

Розкажіть, будь ласка, як пройшов ваш сьогоднішній виступ на Atlas Festival. Чи вдалося реалізувати все, що планували?

Реалізувати все, як планували, не виходить ніколи. Але насправді це кураж моменту і дуже приємно, що в такий важкий час ми можемо робити масштабні культурні проєкти.

Atlas, я вважаю, це вже незамінна частина української музичної індустрії. Окрім того, що ми заряджаємо людей музикою, ми ще можемо допомагати ЗСУ. Для мене це дуже важливо сьогодні.

Я задоволений тим, що вийшло. Тому що нам сьогодні вдалося продати мерч за півтори тисячі доларів й допомогти хлопцям на фронті, зарядити людей. Мені здається, що було дуже спекотно, попри те, що на вулиці сьогодні дощ. Але все було круто. Я задоволений.

Узагалі складно потрапити в лайнап таких великих фестивалів зараз? Що треба зробити?

Це питання до мого менеджменту (сміється – Show 24). Я не знаю, що треба зробити. Просто творити музику, допомагати, бути на слуху. Багатьом людям здається, що треба шукати можливості, але буває так, що вони приходять до тебе самі. Головне йти своїм шляхом.

KHAYAT виступив на Atlas Festival / Фото з інстаграму фестивалю

До речі, ви згадали про дощ. Вчора були дві повітряні тривоги. Чи часто у вас бувають форс-мажори під час виступів?

Насправді не було часто такого. Декілька разів за ці майже чотири роки. Але сьогодні мене це трошки навіть збило. Я просто подумав, що тривога. Бо під час пісні щось говорили. Це була не тривога, а якесь попередження. Такі штуки завжди відбуваються.

А чи були кумедні ситуації?

Так, з кумедних ситуацій сьогодні – з мене спадали штани (сміється – Show 24). Я на одній пісні тримав їх, тому що вони завеликі. Коли ти рухаєшся, лямка відлітає. Тому могло бути шоу ще гарячіше, але ми стримали навалу (сміється – Show 24).

Про якісну українську музику і творчість під час війни

Кого з українських зірок ви вважаєте прикладом якісної української музики? Окрім вас, звісно.

Насправді для мене багато класних нових імен розкрилося: Пилип Коляденко, Schmalgauzen. Не можу згадати зараз ще когось, але в цілому, звичайно, якщо говорити про якість, то це наші мастодонти: Тіна Кароль, Джамала, The Hardkiss, Артем Пивоваров. Тобто ті люди, які вже довгий час на сцені й знають, що роблять.

Чи хотіли б ви записати з кимось з них фіт? Можливо, вже готуєте?

Можливо. Я не ініціюю. Але якщо з'явиться пісня або пропозиція від них – чому би ні?

Ви займалися творчість до повномасштабного вторгнення і продовжуєте це роботи після його початку. Які зміни у розвитку української музики та аудиторії ви помітили?

Я помітив, що люди почали більше перейматися текстами, сенсами пісень. Це дуже класно. Тому що це те, за що я топив давно, ще від початку свого шляху. І все ж таки люди стали більш свідомими.

Тобто музика зараз – не просто інструмент фану. Це все ж таки інструмент донесення сенсів і спілкування з людиною.

KHAYAT на концерті у Києві / Фото з інстаграму співака

Чи буде брати участь у Нацвідборі на Євробачення-2026?

Ви також неодноразово брали участь у Нацвідборі. Як це сформувало вас як артиста, як людину?

Я не думаю, що Нацвідбір особливо сформував мене як артиста. Він більше повпливав на мою стресостійкість і на розуміння своїх кордонів. Тобто, наприклад, на останньому Нацвідборі я зрозумів, що можу виходити з зони комфорту. Те, що я робив зазвичай, просто стабільно співав, це не зовсім мені вже цікаво. Тому в цьому плані, напевно, більше впливу.

Чи готуєтесь до Нацвідбору наступного року?

Може, так – може, ні. Подивимось. Пісень багато насправді в шухляді. Якщо якась з них відгукнеться мені, я захочу з цим прийти до України знову і запропонувати свою кандидатуру, чому б ні?

KHAYAT з піснею Honor на Нацвідборі на Євробачення-2025: дивіться відео онлайн

Про особисте життя й участь у шоу "Холостяк"

Я читала інтерв'ю, де ви казали, що під час Нацвідбору не було часу, щоб будувати стосунки. Чи вільне ваше серце зараз?

Так, вільне, тому що немає часу. Ну, якщо чесно, не те що немає часу… Друзі, коли вам кажуть, що немає часу, він є, просто не хочуть. Це все від бажання залежить. Нема бажання, скоріше. Хочеться все ж таки побути у своєму творчому котлі. Це мені допомагає насправді.

Самотність дає великий ресурс. Треба просто правильно його використовувати.

До речі, зараз проходять зйомки "Холостяка". Якби вам запропонували взяти участь у шоу, погодилися б?

Ні, не цікаво. Це не мій формат узагалі. Я не готовий жити за вказівками якийсь період часу. Шоу є шоу.

Раніше ми публікували інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою.