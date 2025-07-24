19 июля KHAYAT выступил на сцене Atlas Festival. После концерта журналистки Show 24 пообщались с артистом в рамках проекта "Интервью24" о выступлении на фестивале, певец также ответил, готовится ли к Национальному отбору на Евровидение-2026 и свободно ли его сердце сейчас. Больше читайте в материале.

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О выступлении на Atlas Festival

Расскажите, пожалуйста, как прошло ваше сегодняшнее выступление на Atlas Festival. Удалось ли реализовать все, что планировали?

Реализовать все, как планировали, не получается никогда. Но на самом деле это кураж момента и очень приятно, что в такое тяжелое время мы можем делать масштабные культурные проекты.

Atlas, я считаю, это уже незаменимая часть украинской музыкальной индустрии. Кроме того, что мы заряжаем людей музыкой, мы еще можем помогать ВСУ. Для меня это очень важно сегодня.

Я доволен тем, что получилось. Потому что нам сегодня удалось продать мерч за полторы тысячи долларов и помочь ребятам на фронте, зарядить людей. Мне кажется, что было очень жарко, несмотря на то, что на улице сегодня дождь. Но все было круто. Я доволен.

Вообще сложно попасть в лайнап таких больших фестивалей сейчас? Что надо сделать?

Это вопрос к моему менеджменту (смеется – Show 24). Я не знаю, что надо сделать. Просто творить музыку, помогать, быть на слуху. Многим людям кажется, что надо искать возможности, но бывает так, что они приходят к тебе сами. Главное идти своим путем.

KHAYAT выступил на Atlas Festival / Фото из инстаграма фестиваля

Кстати, вы вспомнили о дожде. Вчера были две воздушные тревоги. Часто ли у вас бывают форс-мажоры во время выступлений?

На самом деле не было часто такого. Несколько раз за эти почти четыре года. Но сегодня меня это немножко даже сбило. Я просто подумал, что тревога. Потому что во время песни что-то говорили. Это была не тревога, а какое-то предупреждение. Такие штуки всегда происходят.

А были ли забавные ситуации?

Да, из забавных ситуаций сегодня – с меня спадали штаны (смеется – Show 24). Я на одной песне держал их, потому что они слишком большие. Когда ты двигаешься, лямка отлетает. Поэтому могло быть шоу еще горячее, но мы сдержали нашествие (смеется – Show 24).

О качественной украинской музыке и творчестве во время войны

Кого из украинских звезд вы считаете примером качественной украинской музыки? Кроме вас, конечно.

На самом деле для меня много классных новых имен раскрылось: Филипп Коляденко, Schmalgauzen. Не могу вспомнить сейчас еще кого-то, но в целом, конечно, если говорить о качестве, то это наши мастодонты: Тина Кароль, Джамала, The Hardkiss, Артем Пивоваров. То есть те люди, которые уже долгое время на сцене и знают, что делают.

Хотели бы вы записать с кем-то из них фит? Возможно, уже готовите?

Возможно. Я не инициирую. Но если появится песня или предложение от них – почему бы нет?

Вы занимались творчество до полномасштабного вторжения и продолжаете это работы после его начала. Какие изменения в развитии украинской музыки и аудитории вы заметили?

Я заметил, что люди начали больше проникаться текстами, смыслами песен. Это очень классно. Потому что это то, за что я топил давно, еще с начала своего пути. И все же люди стали более сознательными.

То есть музыка сейчас – не просто инструмент фана. Это все же инструмент донесения смыслов и общения с человеком.

KHAYAT на концерте в Киеве / Фото из инстаграма певца

Будет ли участвовать в Нацотборе на Евровидение-2026?

Вы также неоднократно участвовали в Нацотборе. Как это сформировало вас как артиста, как человека?

Я не думаю, что Нацотбор особенно сформировал меня как артиста. Он больше повлиял на мою стрессоустойчивость и на понимание своих границ. То есть, например, на последнем Нацотборе я понял, что могу выходить из зоны комфорта. То, что я делал обычно, просто стабильно пел, это не совсем мне уже интересно. Поэтому в этом плане, наверное, больше влияния.

Готовитесь ли к Нацотбору в следующем году?

Может, да – может, нет. Посмотрим. Песен много на самом деле в ящике. Если какая-то из них откликнется мне, я захочу с этим прийти в Украину снова и предложить свою кандидатуру, почему бы нет?

KHAYAT с песней Honor на Нацотборе на Евровидение-2025: смотрите видео онлайн

О личной жизни и участии в шоу "Холостяк"

Я читала интервью, где вы говорили, что во время Нацотбора не было времени, чтобы строить отношения. Свободно ли ваше сердце сейчас?

Да, свободно, потому что нет времени. Ну, если честно, не то что нет времени... Друзья, когда вам говорят, что нет времени, он есть, просто не хотят. Это все от желания зависит. Нет желания, поскорее. Хочется все же побыть в своем творческом котле. Это мне помогает на самом деле.

Одиночество дает большой ресурс. Надо просто правильно его использовать.

Кстати, сейчас проходят съемки "Холостяка". Если бы вам предложили принять участие в шоу, согласились бы?

Нет, не интересно. Это не мой формат вообще. Я не готов жить по указаниям какой-то период времени. Шоу есть шоу.

Ранее мы публиковали интервью со Светланой Тарабаровой.