Пише 24 Канал з посиланням на TMZ. Цьогоріч Кеті Перрі виповнився 41 рік, тоді як її бойфренду – 53.
Теж цікаво Дашу Квіткову запідозрили у вагітності на тлі чуток про таємне одруження з Бражком
Свій день народження Кеті Перрі відзначала у Франції. Разом із Джастіном Трюдо вона відвідала кабаре-шоу в готелі Crazy Horse Paris. Папараці зловили момент, як пара виходила з закладу, тримаючись за руки.
Для свого першого офіційного виходу у світ з колишнім прем'єром Канади Кеті одягнула червону обтислу сукню на бретельках з підборами. Водночас Джастін прийшов на кабаре-шоу у чорному піджаку, футболці, штанах і взутті в тон.
Зауважимо, що чутки про цей роман з'явилися ще в липні цього року, коли пару помітили під час прогулянки у Монреалі. Згодом Кеті Перрі та Джастін Трюдо разом відпочивали на яхті співачки біля узбережжя Санта-Барбари. Тоді фото пари опублікувало видання The Daily Mail.
Що відомо про особисте життя Кеті Перрі та Джастіна Трюдо?
- Співачка у червні розлучилася з відомим актором Орландо Блумом після 4 років шлюбу. У них була непроста історія кохання. Кеті та Орландо почали зустрічатися у 2016 році, але вже через рік розійшлись. У 2017 році вони відновили стосунки, а у 2019 – оголосили про заручини. Колишнє подружжя має спільну доньку Дейзі.
- Водночас політик впродовж 18 років був у шлюбі з телеведучою Софі Грегуар. Пара розлучилася у 2023 році. Вони мають трьох дітей: синів Ксав'єра та Адрієна й дочку Еллу-Грейс.