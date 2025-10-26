Пише 24 Канал з посиланням на TMZ. Цьогоріч Кеті Перрі виповнився 41 рік, тоді як її бойфренду – 53.

Теж цікаво Дашу Квіткову запідозрили у вагітності на тлі чуток про таємне одруження з Бражком

Свій день народження Кеті Перрі відзначала у Франції. Разом із Джастіном Трюдо вона відвідала кабаре-шоу в готелі Crazy Horse Paris. Папараці зловили момент, як пара виходила з закладу, тримаючись за руки.

Для свого першого офіційного виходу у світ з колишнім прем'єром Канади Кеті одягнула червону обтислу сукню на бретельках з підборами. Водночас Джастін прийшов на кабаре-шоу у чорному піджаку, футболці, штанах і взутті в тон.

Зауважимо, що чутки про цей роман з'явилися ще в липні цього року, коли пару помітили під час прогулянки у Монреалі. Згодом Кеті Перрі та Джастін Трюдо разом відпочивали на яхті співачки біля узбережжя Санта-Барбари. Тоді фото пари опублікувало видання The Daily Mail.

Що відомо про особисте життя Кеті Перрі та Джастіна Трюдо?