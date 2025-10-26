Пишет 24 Канал со ссылкой на TMZ. В этом году Кэти Перри исполнился 41 год, тогда как ее бойфренду – 53.
Тоже интересно Дашу Квиткову заподозрили в беременности на фоне слухов о тайной женитьбе с Бражко
Свой день рождения Кэти Перри отмечала во Франции. Вместе с Джастином Трюдо она посетила кабаре-шоу в отеле Crazy Horse Paris. Папарацци поймали момент, как пара выходила из заведения, держась за руки.
Для своего первого официального выхода в свет с бывшим премьером Канады Кэти надела красное облегающее платье на бретельках с каблуками. В то же время Джастин пришел на кабаре-шоу в черном пиджаке, футболке, брюках и обуви в тон.
Заметим, что слухи об этом романе появились в июле этого года. Тогда пару заметили во время прогулки в Монреале. Впоследствии Кэти Перри и Джастин Трюдо вместе отдыхали на яхте певицы у побережья Санта-Барбары. Фото пары опубликовало издание The Daily Mail.
Что известно о личной жизни Кэти Перри и Джастина Трюдо?
- Певица в июне развелась с известным актером Орландо Блумом после 4 лет брака. У них была непростая история любви. Кэти и Орландо начали встречаться в 2016 году, но уже через год разошлись. В 2017 году они возобновили отношения, а в 2019 – объявили о помолвке. Бывшие супруги имеют общую дочь Дейзи.
- В то же время политик в течение 18 лет был в браке с телеведущей Софи Грегуар. Пара развелась в 2023 году. У них трое детей: сини Ксавьер и Адриен и дочь Эллу-Грейс.