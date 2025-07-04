Они вышли на связь с совместным заявлением. Сообщает Show 24 со ссылкой на Us Weekly.

К слову Инсайдеры раскрыли причину развода Кэти Перри и Орландо Блума после 4 лет брака

Орландо и Кэти в течение последних месяцев меняли свои отношения, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании детей. Их будут продолжать воспринимать как семью, поскольку их общим приоритетом является и всегда будет воспитание дочери с любовью, стабильностью и взаимным уважением,

– говорится в заявлении.

Издание отметило, что Кэтти Перри и Орландо Блум расстались еще в начале года, а решение было взаимным.

Ранее инсайдер сообщил, что певица и актер разошлись, чтобы их дочь не видела ссор и напряжения.

В какой-то момент они поняли, что для Дейзи лучше видеть родителей отдельно, тогда она не будет расти в атмосфере напряженности и враждебности. Они всегда были рядом с Дейзи и остаются. Дейзи – их ангел, и они стремятся уберечь ее от всего плохого. Они хотят сохранить дружеские отношения, чтобы каждый мог быть рядом с дочерью – отдельно или вместе,

– сказал инсайдер.

Ранее мы писали, что австралийский актер Хью Джекман развелся с женой.

Коротко об отношениях Кэти Перри и Орландо Блума