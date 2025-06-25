Сообщает Show 24 со ссылкой на издание People.

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Так, процесс развода звездные супруги начали в мае этого года, а окончательное решение суд принял 23 июня. Как пишут западные медиа, Хью и Деборра-Ли разошлись мирно, без публичных скандалов. Они уже поделили имущество и договорились об алиментах.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс / Фото Getty Images

Что известно об отношениях Джекмана и Фернесс