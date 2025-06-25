Повідомляє Show 24 з посиланням на видання People.

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Так, процес розлучення зіркове подружжя розпочало у травні цього року, а остаточне рішення суд ухвалив 23 червня. Як пишуть західні медіа, Г'ю та Деборра-Лі розійшлися мирно, без публічних скандалів. Вони вже поділили майно та домовилися про аліменти.

Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс / Фото Getty Images

Що відомо про стосунки Джекмана та Фернесс