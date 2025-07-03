В частности, источник из близкого окружения Перри и Блума назвал причину разрыва пары и рассказал о том, с кем сейчас остается их дочь. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание People.

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Как оказалось, Кэти и Орландо решили разойтись, чтобы их дочь Дэйзи росла в спокойной атмосфере, без ссор и напряжения.

В какой-то момент они поняли, что для Дейзи лучше видеть родителей отдельно, тогда она не будет расти в атмосфере напряженности и враждебности. Они всегда были рядом с Дейзи и остаются. Дейзи – их ангел, и они стремятся уберечь ее от всего плохого. Они хотят сохранить дружеские отношения, чтобы каждый мог быть рядом с дочерью – отдельно или вместе,

– отметил инсайдер.

Заметим, ранее в медиа говорили, что возможной причиной развода Кэти Перри и Орландо Блума стали сложности в карьере певицы.

Хоть развод и был тяжелым для Перри, она хорошо справляется. В частности, певица сейчас сосредоточена на своем туре, и ее дочь ездит с ней.

Она (Кэти – 24 Канал) счастлива и сосредоточена на туре. Дочь путешествует с ней – они осматривают достопримечательности и весело проводят время. Она никогда не представляла себя матерью-одиночкой. Она чувствовала немалое давление из-за тура, а теперь еще и это. Это был тяжелый период для нее. Но она все равно прекрасно справляется с этим,

– рассказал источник.

Что известно об отношениях Кэти Перри и Орландо Блума