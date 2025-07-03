Зокрема, джерело з близького оточення Перрі та Блума назвало причину розриву пари та розповіло про те, з ким зараз залишається їхня донька. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання People.

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Як виявилося, Кеті та Орландо вирішили розійтися, щоб їхня донька Дейзі росла в спокійній атмосфері, без сварок і напруги.

У якийсь момент вони зрозуміли, що для Дейзі краще бачити батьків окремо, тоді вона не зростатиме в атмосфері напруженості й ворожості. Вони завжди були поруч із Дейзі й залишаються. Дейзі – їхній янгол, і вони прагнуть вберегти її від усього поганого. Вони хочуть зберегти дружні стосунки, щоб кожен міг бути поруч із донькою – окремо чи разом,

– зазначив інсайдер.

Зауважимо, раніше в медіа говорили, що можливою причиною розлучення Кеті Перрі та Орландо Блума стали складнощі в кар'єрі співачки.

Хоч розлучення і було важким для Перрі, вона добре справляється. Зокрема, співачка зараз зосереджена на своєму турі, і її донька їздить з нею.

Вона (Кеті – 24 Канал) щаслива й зосереджена на турі. Донька подорожує з нею – вони оглядають визначні місця та весело проводять час. Вона ніколи не уявляла себе матір'ю-одиначкою. Вона відчувала чималий тиск через тур, а тепер ще й це. Це був важкий період для неї. Але вона однаково чудово дає раду,

– розповіло джерело.

Що відомо про стосунки Кеті Перрі та Орландо Блума