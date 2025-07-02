Пише Show 24 з посиланням на Variety. Користувачі поширюють відео з концерту Кеті Перрі у соціальних мережах.

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На відео видно, що Кеті Перрі стоїть всередині великої металевої сфери. Проте коли реквізит почав підійматися, він нахилився вбік. Співачка схопилася руками за раму, щоб втримати рівновагу.

wait not katy perry almost falling from the giant ball.. this is scary asf pic.twitter.com/THJtMJv1nz — kanishk (@kaxishk) June 29, 2025

Нагадаємо, раніше Бейонсе ледь не зірвалася на сцену з підвішеного автомобіля. Інцидент трапився під час концерту співачки на стадіоні NRG у Г'юстоні, що відбувся 28 червня.

Зауважимо, що зараз Кеті Перрі перебуває в турі "Lifetimes" на підтримку альбому "143", який вийшов у вересні 2024 року. Він розпочався у квітні в Мехіко та завершиться у грудні в Абу-Дабі.

Також вперше з 2018 року співачка виступить хедлайнеркою на двох великих американських майданчиках: Kia Forum (Лос-Анджелес, 15 липня) та Madison Square Garden (Нью-Йорку, 11 серпня).