Конструкції вийшли з ладу на стадіоні NRG у Г'юстоні 28 червня, коли Бейонсе виступала з концертом Cowboy Carter. Про це пише Show 24 з посиланням на People.

До слова Вона грала звідусіль і повернулася через 12 років: якою була найвідоміша пісня світу у 2003 році

Співачка виконувала трек 16 Carriages у червоному кабріолеті, що був підвішений над глядачами на сцені. Різко опора почала нахилятися. Бейонсе трималась за один з тросів, прикріплених до автомобіля.

Артистка призупинила концерт, кілька разів сказавши "стоп" у мікрофон. Вона залишалась завислою в повітрі й звернулась до глядачів.

"Дякую всім за терпіння", – промовила Бейонсе.

Згодом машину разом зі співачкою опустили на центр стадіону. Вона ненадовго покинула сцену, а згодом повернулась та завершила виступ.

Інцидент на концерті Бейонсе: відео

Чому стався моторошний інцидент

Компанія Parkwood згодом прокоментувала, що саме сталося на концерті.

Сьогодні ввечері в Х'юстоні, на стадіоні NRG, технічна несправність призвела до того, що летючий автомобіль, реквізит, який Бейонсе використовує, щоб облетіти стадіон і побачити своїх шанувальників зблизька, нахилився. Її швидко опустили, і ніхто не постраждав. Шоу продовжилося без інцидентів,

– пояснили в заяві.

Бейонсе згодом теж з гумором прокоментувала інцидент.

"Якщо я впаду, я знаю, що ви мене впіймаєте", – сказала співачка.

Бейонсе про інцидент на концерті: відео

Нагадаємо, це не перший курйозний момент, що стався з артисткою. Під час концерту в Лондоні у Бейонсе сповзли золотисті штани, але вона не розгубилась. Зірка продовжила співати, а згодом плавно підтягнула штани. Танцівниці допомогли закріпити їх на талії.