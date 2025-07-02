Пишет Show 24 со ссылкой на Variety. Пользователи распространяют видео с концерта Кэти Перри в социальных сетях.

Не пропустите Кэти Перри и Орландо Блум разводятся после 4 лет в браке, – СМИ

На видео видно, что Кэти Перри стоит внутри большой металлической сферы. Однако когда реквизит начал подниматься, он наклонился в сторону. Певица схватилась руками за раму, чтобы удержать равновесие.

wait not katy perry almost falling from the giant ball... this is scary asf pic.twitter.com/THJtMJv1nz - kanishk (@kaxishk) 29 июня, 2025

Напомним, ранее Бейонсе едва не сорвалась на сцену из подвешенного автомобиля. Инцидент произошел во время концерта певицы на стадионе NRG в Хьюстоне, который состоялся 28 июня.

Заметим, что сейчас Кэти Перри находится в туре "Lifetimes" в поддержку альбома "143", который вышел в сентябре 2024 года. Он начался в апреле в Мехико и завершится в декабре в Абу-Даби.

Также впервые с 2018 года певица выступит хедлайнеркой на двух крупных американских площадках: Kia Forum (Лос-Анджелес, 15 июля) и Madison Square Garden (Нью-Йорке, 11 августа).