Американская певица и голливудский актер якобы готовят документы, чтобы подать на развод. Об этом сообщил инсайдер изданию Page Six, передает Show 24.

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В прессе указывают, что супруги объявят о разводе официально, когда Кэти Перри завершит свой тур Lifetime. Он начался 23 апреля и продлится до 7 декабря.

Всё кончено. Они ждут, пока закончится ее тур, прежде чем разойтись,

– говорит источник.

Причиной развода могли стать трудности в карьере Кэти Перри. Ее последний альбом "143" публика встретила без особого восторга, что привело к напряжению в отношениях пары.

"Кэти была глубоко разочарована после того, как ее новый альбом провалился. Орландо отнесся к этому с пониманием, но это все же вызвало определенное напряжение", – сообщил инсайдер.



Кэти Перри и Орландо Блум / Фото из инстаграма Орландо Блума

Что известно об отношениях супругов

Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. Их заметили вместе на вечеринке "Золотого глобуса", а впоследствии увидели на совместном отдыхе на Гавайях.

Впоследствии в отношениях пары наступил кризис, они разошлись. Но потом все-таки решили воссоединиться.

На День святого Валентина в 2019 году пара обручилась. Они планировали сыграть свадьбу в 2020 году, но их планам помешала пандемия коронавируса. В СМИ предполагают, что звезды поженились тайно в 2021.

Летом 2020 года Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями: у них родилась дочь Дэйзи Дав.

Добавим, Орландо Блум поддерживает Украину. Он приезжал в Ирпень и Киев, где встречался с пострадавшими от войны. Недавно, на красной дорожке Орландо Блум показался с браслетом "Рукопожатие" от UNBROKEN.