На днях Захара посетила магазин Craig's в Голливуде. Фото от папарацци получило издание Page Six, передает Show24.

К слову После намека на помолвку: звезда "Лиги смеха" заговорила о свадьбе с бойфрендом

На фотографиях заметно, что на безымянном пальце левой руки Захара – массивное кольцо с бриллиантом, что может быть обручальным кольцом. Именно это и вызвало слухи о ее помолвке.

Папарацци заметили, как Захара села в авто к бойфренду, актера Элайджи Купера. На свидание она надела черный топ, брюки и белый кардиган, дополнив образ кожаной сумкой и колье с подвеской.

Очевидно, девушка хотела оставаться незаметной, ведь скрывала лицо за кепкой.

Что известно о старшей дочери Джоли и Питта

Анджелина Джоли удочерила Захару, когда ей было 7 месяцев. Родина девочки – Эфиопия.

В 2019 году Захара запустила бренд ювелирных изделий, средства с продаж пошли на благотворительность. Через 3 года девушка поступила в колледж Спелмана и присоединилась к Alpha Kappa Alpha Sorority. Она довольно часто сопровождает мать на выходах и в гуманитарной деятельности.

Захара – одна из тех, кто отказался от фамилии отца. Когда девушка присоединилась к женскому обществу, представилась как Захара Марли Джоли.