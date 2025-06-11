Днями Захара відвідала магазин Craig's у Голлівуді. Фото від папараці отримало видання Page Six, передає Show24.

До слова Після натяку на заручини: зірка "Ліги сміху" заговорила про весілля з бойфрендом

На світлинах помітно, що на безіменному пальці лівої руки Захари – масивне кільце з діамантом, що може бути обручкою. Саме це й спричинило чутки про її заручини.

Папараці помітили, як Захара сіла в авто до бойфренда, актора Елайджі Купера. На побачення вона одягнула чорний топ, штани й білий кардиган, доповнивши образ шкіряною сумкою й кольє з підвіскою.

Вочевидь, дівчина хотіла залишатись непомітною, адже приховувала обличчя за кепкою.

Що відомо про старшу доньку Джолі й Пітта

Анджеліна Джолі удочерила Захару, коли їй було 7 місяців. Батьківщина дівчинки – Ефіопія.

У 2019 році Захара запустила бренд ювелірних виробів, кошти з продажу пішли на благодійність. Через 3 роки дівчина вступила до коледжу Спелмана й долучилась до Alpha Kappa Alpha Sorority. Вона доволі часто супроводжує матір на виходах і в гуманітарній діяльності.

Захара – одна з тих, хто відмовився від прізвища батька. Коли дівчина приєдналась до жіночого товариства, представилась як Захара Марлі Джолі.