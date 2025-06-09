Олександра Машлятіна зізналась, що вони з бойфрендом не обговорюють весілля серйозно, хоч часто про це жартують. Про це пише Show 24 з посиланням на програму "Тур зірками".

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Всі все розуміють. Напевно, це я відхрещуюсь від цих розмов. "Не загадуймо наперед", "Там побачимо". Тому поки серйозно ми це не обговорюємо,

– розповіла зірка "Ліги сміху".

Бойфренд Олександри на 4 роки від неї молодший. Та гумористка зізналась, що різниця у віці між ними не відчувалась.

"Для мене не відчувалося, що Іван молодший. Для мене це стало відкриттям, що він трохи молодший. Це породило серію жартів, що "старших треба слухати", "я старша, я краще знаю". Але насправді він розсудливий і мудрий, дає підтримку. Я відчуваю себе маленькою дівчинкою поруч", – зауважила Машлятіна.

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