Орландо Блум показался на красной дорожке с браслетом "Рукопожатие" во время мировой премьеры фильма Deep Cover, которая проходила в Лондоне 4 июня в рамках фестиваля SXSW London. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу реабилитационного центра.

Смотрите также В очередной раз поддержал: фронтмен Imagine Dragons поднял украинский флаг на концерте в Таллинне

Браслет "Рукопожатие" UNBROKEN создал совместно с ювелирным домом Kochut. Украшение символизирует прикосновение биологической к бионической руки – это метафора боли, силы и единения. Все средства с его продажи идут на психологическую поддержку раненых военных.

Орландо Блум продемонстрировал солидарность с Украиной, нашими героями и всеми людьми, которые борются и восстанавливаются. В реабилитационном центре поблагодарили актера за поддержку.

Орландо Блум на красной дорожке / Фото Getty Images

Орландо Блум надел браслет UNBROKEN / Фото Getty Images

Орландо Блум надел браслет UNBROKEN на BBC One Show

Орландо Блум появился с браслетом "Рукопожатие" от UNBROKEN и Kochut на прямом эфире BBC One Show.

Для нас в UNBROKEN такая поддержка – не просто знак солидарности, это мощный сигнал для всего мира: человечность – не имеет границ. Когда такие люди, как Орландо Блум, публично носят наш символ, они говорят на языке сострадания, действия и силы. Это поддержка, которую видят дети, раненые, наши защитники – и она добавляет им веры,

– отметили в UNBROKEN.

В реабилитационном центре добавили, что Орландо Блум поддерживает украинских детей с начала полномасштабного вторжения. Он приезжал в Украину, встречался с пострадавшими семьями, в частности в Ирпене и Киеве, помогал программам реабилитации и защиты прав детей.

Ранее мы сообщали, что Бейонсе показалась в шубе от львовского дизайнера.