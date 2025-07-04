Вони вийшли на зв'язок зі спільною заявою. Повідомляє Show 24 з посиланням на Us Weekly.

До слова Інсайдери розкрили причину розлучення Кеті Перрі та Орландо Блума після 4 років шлюбу

Орландо та Кеті протягом останніх місяців змінювали свої стосунки, щоб зосередитися на спільному вихованні дітей. Їх продовжуватимуть сприймати як сім'ю, оскільки їхнім спільним пріоритетом є і завжди буде виховання доньки з любов'ю, стабільністю та взаємною повагою,

– йдеться в заяві.

Видання зазначило, що Кетті Перрі та Орландо Блум розсталися ще на початку року, а рішення було взаємним.

Раніше інсайдер повідомив, що співачка та актор розійшлися, щоб їхня донька не бачила сварок та напруги.

У якийсь момент вони зрозуміли, що для Дейзі краще бачити батьків окремо, тоді вона не зростатиме в атмосфері напруженості й ворожості. Вони завжди були поруч із Дейзі й залишаються. Дейзі – їхній янгол, і вони прагнуть вберегти її від усього поганого. Вони хочуть зберегти дружні стосунки, щоб кожен міг бути поруч із донькою – окремо чи разом,

– сказав інсайдер.

Раніше ми писали, що австралійський актор Г'ю Джекман розлучився з дружиною.

Коротко про стосунки Кетті Перрі та Орландо Блума