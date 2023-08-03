О разводе сообщил сам Трюдо в своей соцсети, информирует 24 Канал. Премьер Канады попросил уважать конфиденциальность его семьи.

Обратите внимание Больше не вместе: как пережить развод

Трюдо расстается с супругой после 18 лет брака

Как всегда, мы остаемся дружной семьей, глубоко любящей и уважающей друг друга и все, что мы создали и будем продолжать создавать,

– написал премьер Канады.

Он отметил, что после многих "содержательных и непростых разговоров" он с женой принял решение расстаться. В то же время Трюдо попросил уважать конфиденциальность его семьи.

В Офисе премьер-министра подчеркнули, что Трюдо и Грегуар продолжат время от времени участвовать в совместных мероприятиях, а сейчас они сосредоточены на воспитании своих детей.

Что известно о браке Трюдо и Грегуар

Трюдо и Грегуар обручились в Монреале в мае 2005 года.

Они воспитывают троих детей: 15-летнего Ксавье, 14-летнюю Эллу-Грейс и девятилетнюю Адриен.

Трюдо приезжал в Киев

Напомним, 10 июня премьер Канады Джастин Трюдо совершил необъявленный визит в украинскую столицу. Вместе с ним Киев посетила вице-премьер Христя Фриланд.

Отмечалось, что Трюдо прибыл в Киев, чтобы выразить поддержку Украине в войне с Россией. Визит начался с того, что премьер возложил венок к мемориальной стене Михайловского Златоверхого монастыря в честь погибших украинцев, защищая Родину.

Кстати, это уже второй визит Трюдо в Украину. Премьер сначала пообщался с украинскими защитниками.

Также Трюдо в Киеве встретился с президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, Канада объявила о новом пакете помощи для Украины.