Про розлучення повідомив сам Трюдо у своїй соцмережі, інформує 24 Канал. Прем’єр Канади попросив поважати приватність його сім’ї.

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Трюдо розлучається з дружиною після 18 років шлюбу

Як завжди, ми залишаємося дружною сім'єю, яка глибоко кохає та поважає одне одного і все, що ми створили й будемо продовжувати створювати,

– написав прем’єр Канади.

Він зазначив, що після багатьох "змістовних і непростих розмов" він з дружиною ухвалив рішення розлучитися. Водночас Трюдо попросив поважати приватність його сім’ї.

В Офісі прем’єр-міністра наголосили, що Трюдо й Грегуар продовжать час від часу брати участь у спільних заходах, а зараз вони зосереджені на вихованні своїх дітей.

Що відомо про шлюб Трюдо й Грегуар

Трюдо й Грегуар побрались у Монреалі у травні 2005 року.

Вони виховують трьох дітей: 15-річного Ксав'є, 14-річну Еллу-Грейс і дев’ятирічну Адрієн.

Трюдо приїжджав до Києва

Нагадаємо, 10 червня прем'єр Канади Джастін Трюдо здійснив неоголошений візит до української столиці. Разом з ним до Києва завітала віцепрем'єрка Христя Фріланд.

Зазначалося, що Трюдо прибув до Києва, аби виразити підтримку Україні у війні з Росією. Візит розпочався з того, що прем'єр поклав вінок до меморіальної стіни Михайлівського Золотоверхого монастиря на честь українців, які загинули, захищаючи Батьківщину.

До речі, це вже другий візит Трюдо до України. Прем'єр спочатку поспілкувався з українськими захисниками.

Також Трюдо у Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Окрім цього, Канада оголосила про новий пакет допомоги для України.